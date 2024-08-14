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Потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1925 человек. Об этом сообщило МО РФ.
Из сводки Минобороны России следует, что в результате операций подразделения группировки войск «Север» было уничтожено до 165 военнослужащих ВСУ, группировки «Центр» — до 395 человек, в зоне действия группировки «Юг» потери ВСУ составили до 690 человек, а группировки «Запад» — 475 боевиков.
Сообщается, что с начала проведения СВО уничтожены 29 970 БПЛА, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 057 танков, а также другие боевые бронированные машины. Помимо этого, в течение суток российские средства противовоздушной обороны сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы Hammer и 147 БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что большая часть техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении уже уничтожена. Враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками.
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Сообщается, что с начала проведения СВО уничтожены 29 970 БПЛА, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 057 танков, а также другие боевые бронированные машины. Помимо этого, в течение суток российские средства противовоздушной обороны сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы Hammer и 147 БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что большая часть техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении уже уничтожена. Враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками.
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Дарья Осипова