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Большая часть техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении уже уничтожена. Об этом в своем Telegram-канале написал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление», — заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Ранее он сообщил, что враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками. Армия РФ, добавил военный, скоро начнет наступать повсеместно для полного уничтожения вражеских сил.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
До этого корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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