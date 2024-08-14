Переговоров с Киевом, где противник после своей операции в Курской области смог бы поставить ультиматум Российской Федерации, не будет. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
«Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский – ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция (в Курской области — ред.) их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника», — сказал он.
Ранее командир заявил, что большая часть техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении уже уничтожена. Помимо этого, Алаудинов отметил, что враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками. Армия РФ, добавил военный, скоро начнет наступать повсеместно для полного уничтожения вражеских сил.
До этого он сообщил, что целью рейда украинских войск в Курскую область была Курская атомная электростанция (АЭС) к 11 августа. Эту задачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) выполнить не удалось.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала указанную просьбу. Она отметила, что представители ООН должны осознать, что действия Киева в Курской области классифицируются, как теракт.
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