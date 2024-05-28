В Минобороны Украины призвали Запад закрыть небо над страной

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал западные страны закрыть небо над территорией на западе страны. Об этом он написал в сообщении по итогам онлайн-выступления на сессии Парламентской ассамблеи ООН.
Он обратился к соседним государствам, являющимся членами НАТО, с просьбой предоставить Украине системы ПВО и закрыть небо над западными регионами со своей территории.
Также Умеров попросил разрешить украинским войскам применять западное вооружение на большие расстояния.
Ранее российский боец спецназа «Ахмат» с позывным Атаги заявил, что боевой дух украинских солдат находится на довольно низком уровне.
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Также Умеров попросил разрешить украинским войскам применять западное вооружение на большие расстояния.
Ранее российский боец спецназа «Ахмат» с позывным Атаги заявил, что боевой дух украинских солдат находится на довольно низком уровне.
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Анастасия Чинкова