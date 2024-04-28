В Минске доказали вербовку украинскими спецслужбами белорусских студентов

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Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, готовившихся «взорвать Беларусь». Об этом сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.
Отмечается, что телеканал подготовил фильм-расследование. Он будет показан в эфире в понедельник.
Из анонса следует, что удалось раскрыть факт вербовки украинской стороной белорусских студентов. В фильме обещают рассказать о подготовке взрывов на территории Белоруссии группой подростков во главе в украинской «чырвонай жабай», о том, кто такие «чёрные соловьи», и что хотели сделать завербованные молодые люди.
Уточняется, что речь идёт о нескольких студентах Белорусского национального технического университета, которых задержали за подготовку терактов. Ими руководила украинка Мария Мисюк.
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Из анонса следует, что удалось раскрыть факт вербовки украинской стороной белорусских студентов. В фильме обещают рассказать о подготовке взрывов на территории Белоруссии группой подростков во главе в украинской «чырвонай жабай», о том, кто такие «чёрные соловьи», и что хотели сделать завербованные молодые люди.
Уточняется, что речь идёт о нескольких студентах Белорусского национального технического университета, которых задержали за подготовку терактов. Ими руководила украинка Мария Мисюк.
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Анастасия Чинкова