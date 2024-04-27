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В Белоруссии сообщили о попытках вербовки россиян и белорусов странами Прибалтики

27 апреля 2024, 15:58
Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы вербуют россиян и белорусов в пунктах пропуска на границе с Белоруссией, пишет БелТА.
Об этом сообщил глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов. По его словам, прибалтийские страны ужесточили контроль в отношении граждан России и Белоруссии. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками спецслужб Литвы и Латвии, подчеркнул он.

Глава Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что Польша и Латвия продолжают пытаться насильственно вытеснять иностранцев на территорию республики.



Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о риске обострения напряженности из-за соседних государств.

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#белоруссия
#россия
#контроль
В США не хотят пускать Байдена на выпускной
27 апреля 2024, 16:47

Фото: iStock/AlexRaths

В Штатах ряд преподавателей и студентов выступили против участия американского лидера Джо Байдена на выпускной церемонии.
В частности, президента США не хотят видеть на своём празднике дети и педагоги из колледжа Морхауз в штате Джорджия. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По данным издания, к такой позиции противников спича Байдена привела его поддержка Израиля. Некоторые учащиеся и преподаватели готовятся к потенциальному протесту на случай, если лидер США все же захочет посетить колледж.

Как утверждают авторы материала, это приведёт и к паданию поддержки Байдена в штате Джорджия на президентских выборах. Исследования показывают, что лидер США теряет поддержку среди темнокожих избирателей.

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#выпускной
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Медведев раскрыл, как США собираются обокрасть Россию
Медведев: США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей
27 апреля 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

США затеяли против России войну, чтобы обокрасть страну. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную», — написал он.

По мнению Медведева, созданный США механизм по присвоению российских ценностей, противоречит как национальному праву РФ, так и международным нормам.

Он также добавил, что Россия может дать аналогичный ответ. Зампред совбеза предложит в качестве ассиметричной меры изымать деньги у иностранных граждан из недружественных РФ стран.

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#сша
#россия
#деньги
#меры
#государство
#медведев
#рф
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В Госдуме предложили провести новую мобилизацию
27 апреля 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Новую мобилизацию в Вооружённые силы РФ предложили провести в Государственной думе. С такой идеей выступил заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.
По его мнению, такая необходимость назрела, так как войскам нужна ротация. Помочь в этом может новый этап мобилизацииЮ передаёт слова депутата сетевое издание «Инфо24».

«Мобилизованным, конечно, нужна замена. Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах», — сказал парламентарий.

Журавлёв подчеркнул, что механизм должен быть тщательно проработан, чтобы принимаемые меры не повлияли на боеспособность российских войск. Необходима постепенная ротация частей на передовой, при необходимости — новый набор, заключил депутат.

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#отдых
#меры
#мобилизация
#госдума
#депутат
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РПЦ высказалась о пасхальном перемирии в зоне СВО
В РПЦ отказались от попыток перемирия в преддверии Пасхи из-за непонимания Киева
27 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Попытки к установлению перемирия с украинской стороной бессмысленные, поэтому РПЦ больше не предпринимает их. Об этом сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что ранее РПЦ неоднократно призывала Украину к перемирию на время проведения богослужений в честь церковных торжеств. Кипшидзе напомнил, что такое предложение прежде было озвучено в 2023 году в канун Рождества.

Однако власти Украины не отреагировали на инициативу, тем самым выразив непонимание.

Мирные инициативы имеют смысл тогда, когда противоположная сторона относится к ним с пониманием, заключил Кипшидзе.

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#монастыри
#рпц
#операции
#сво
#украина
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В Сербии сделали шокирующее заявление о России
Сербский сенатор Вулин: кто не любит РФ, не является другом Сербии
27 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/stevanovicigor

Руководства стран Запада, которые обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, должны знать, что оно очень крепко. Такое заявление сделал бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин.
«Это сотрудничество мешает всем тем, кому мешает и свободная Сербия. Знаете, каждый, кто не любит Россию, не является другом Сербии. И каждый, кто является другом Сербии, не является врагом России. Так было всегда», — заявил Вулин в беседе с RT.

Он также добавил, что те, кто плохо думает о президенте России Владимире Путине, также думают и о его сербском коллеге Александре Вучиче. А кто хочет разрушить Сербию, хочет разрушить и Россию.

По словам Вулина, на протяжении многих веков было понятно, что, если бы Россия не выжила, то и Сербия бы не смогла. Он подчеркнул, что без свободной, сильной России не будет и свободной и сильной Сербии. Именно поэтому российско-сербское сотрудничество раздражает тех, кто не хочет видеть свободную Сербию, заключил Вулин.

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#россия
#санкции
#сотрудничество
#вооружение
#сербия
#рф
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Кремль в ответ на угрозы Блинкена Китаю пообещал развивать сотрудничество с КНР
27 апреля 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Китай является мощным современным государством, способным самостоятельно отстаивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал угрозы в адрес Китая со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена из-за сотрудничества с Россией. Тот на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединённые Штаты «решат проблему», связанную с оказанием поддержки России, если ранее этого не сделает Пекин.

В ответ на это заявление представитель Кремля отметил, что Китай остаётся для России важнейшим торговым и экономическим партнёром, а Москва и Пекин продолжат и далее всячески развивать и наращивать сотрудничество.

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#москва
#сша
#китай
#сотрудничество
#заявление
#дмитрий песков
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МИД Италии запаниковало после решения Путина
МИД Италии вызове посла РФ после решения Путина по Ariston
27 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

МИД Италии вызовет посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения президента Владимира Путина передать во владение «Газпрома» «дочку» итальянского производителя систем отопления Ariston.
Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на странице в соцсети X. Он подчеркнул, что правительство Италии ждет разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Страна параллельно работает с Брюсселем и Германией.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временной передаче «Газпром бытовые системы» дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate. Этот шаг является ответными мерами, которые принимаются в ответ на изъятия отечественных активов за границей.

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#владимир путин
#мид
#италия
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Песков прокомментировал статью о непричастности Путина к смерти Навального*
Песков назвал материал WSJ о расследовании смерти Навального* субботним чтивом
27 апреля 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материал The Wall Street Journal о выводах разведки США относительно смерти Алексея Навального* получился не очень высокого качества. Об этом он заявил РИА Новости 27 апреля.
«Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Это такие очень, я бы сказал, пустые рассуждения», — заявил Песков.
Он добавил, что скорее всего материал был опубликовал для развлечения аудитории.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские спецслужбы не обнаружили доказательств причастности российского руководства к гибели Навального*.

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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
#дом
#развлечения
#песков
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В Совете Федерации предупредили НАТО о последствиях агрессии против Белоруссии
27 апреля 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

При агрессии НАТО против Белоруссии республика соединится с Калининградской областью для совместного отражения нападения. Об этом заявил член Совета Федерации, представляющий Крым, Сергей Цеков.
В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сенатор предупредил, что в случае каких-либо провокационных действий Североатлантического альянса и белорусской оппозиции они потеряют гораздо больше, чем могли бы приобрести в ходе гипотетического конфликта на территории Белоруссии.

Цеков подчеркнул, что тем, кто задумывается о провокациях, следует соразмерять соотношение сил и реакцию на агрессию России и Белоруссии. Он также напомнил, с какой скоростью продвигались по Европе фронты Советской армии в 1944 году, отметив что русские и белорусы, объединившись, будут действовать так же стремительно.

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#белоруссия
#россия
#нато
#оппозиция
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