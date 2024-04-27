В Белоруссии сообщили о попытках вербовки россиян и белорусов странами Прибалтики

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Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы вербуют россиян и белорусов в пунктах пропуска на границе с Белоруссией, пишет БелТА.
Об этом сообщил глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов. По его словам, прибалтийские страны ужесточили контроль в отношении граждан России и Белоруссии. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками спецслужб Литвы и Латвии, подчеркнул он.
Глава Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что Польша и Латвия продолжают пытаться насильственно вытеснять иностранцев на территорию республики.
Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о риске обострения напряженности из-за соседних государств.
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Глава Госпогранкомитета Белоруссии добавил, что Польша и Латвия продолжают пытаться насильственно вытеснять иностранцев на территорию республики.
Незадолго до этого секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о риске обострения напряженности из-за соседних государств.
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Алёна Самарева