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Объектами массированного удара по Украине стали электроподстанции, газокомпрессорные станции, а также хранилища авиационных средств поражения, которые Киев получил от Запада, сообщили в Минобороны РФ.
«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны ж/д перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — пояснили в ведомстве.Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки в студии украинского телевидения вырубило свет прямо в прямом эфире телемарафона Украины, начавшего свою работу в непрерывном режиме в феврале 2022 года.
Что примечательно, ведущая говорила в этот момент о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не против завершить конфликт с РФ. В Кремле подчеркнули, что переговоры с Киевом в настоящее время неактуальны.
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