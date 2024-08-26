ЧВК Вагнер опровергла участие в военной операции

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Частная военная компания «Вагнер» объявила, что ее бойцы не задействованы в СВО на Украине, а работают только в Африке и Беларуси. Это заявление было опубликовано в Telegram-канале WAGNER GROUP.
Согласно заявлению, подразделения компании не входят в состав Росгвардии, Минобороны России или каких-либо других структур.
Напомним, что 23 августа 2023 года разбился самолет с Евгением Пригожиным и командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным на борту, выживших не оказалось.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны ВС РФ началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«ЧВК «Вагнер» на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — отметили в ней.
Напомним, что 23 августа 2023 года разбился самолет с Евгением Пригожиным и командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным на борту, выживших не оказалось.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны ВС РФ началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова