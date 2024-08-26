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ВС РФ окружили два батальона ВСУ под Торецком

26 августа 2024, 14:49
Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в окружении российских подразделений на позициях между Нью-Йорком и Торецком в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своём Telegram-канале со ссылкой на украинские источники.
«Речь идёт о 212-м батальоне и первом батальоне первой бригады ВСУ. Связи с украинскими батальонами нет. При этом командование заявляет в Киев, что указанный район всё ещё находится под контролем украинских войск и угрозы окружения нет», — поделился журналист.

18 августа стало известно, что российские войска полностью заняли Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике.



Ранее появилась информация, что украинские военнослужащие практически потеряли контроль над Нью-Йорком. Они были вытеснены за пределы населённого пункта и пытаются наносить ракетные удары из-за городской черты.

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Часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева, сообщило подполье
26 августа 2024, 15:35

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

В пророссийском подполье Херсона заявили, что большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что связано это с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе. Сообщается, что наемники из США, Польши, стран Латинской Америки были разоружены. Сейчас украинское командование принимает решение об их дальнейшей судьбе.

Помимо этого, группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку Вооруженных сил Украины силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее частная военная компания «Вагнер» объявила, что ее бойцы не задействованы в СВО на Украине, а работают только в Африке и Беларуси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа
26 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto / maki_shmaki

Гросси во вторник возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в условиях «серьёзной ситуации», о чём было заявлено ранее.
Гросси отметил, что миссия МАГАТЭ намерена провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.

Ране появилась информация, что Киевская ГЭС почти полностью разрушена.

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Волонтёры из Реутова доставили гуманитарную помощь в зону СВО
26 августа 2024, 15:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Сотрудница администрации Реутова Анастасия Николаенко вместе с волонтёрами доставила гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Волонтёрская группа посетила две штурмовые бригады и несколько подразделений. Военным передали комплексы систем радиоэлектронной борьбы, необходимые инструменты и маскировочные сети. Также в посылку вошли продукты и средства гигиены», – пояснили в администрации.
Волонтёрское объединение «Скорая Z помощь» действует в Реутове полтора года. Инициаторами его создания стали жители наукограда. Помощь бойцам
доставляют каждый месяц. За время существования объединения в зону спецоперации было совершено 29 рейсов.

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Объекты энергетики повреждены в 15 областях Украины
26 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 15 областях страны повреждена инфраструктура.
«Энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения», — написал он в своём Telegram-канале.

В этот же день в украинских СМИ появилась информация о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Также 26 августа пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электричества в стране. В ДТЭК добавили, что заявленные ранее графики отключений больше не действуют.

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Подполье: ВС РФ сорвали операцию ВСУ по захвату двух плацдармов на Днепре
26 августа 2024, 15:08

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские артиллеристы сорвали операцию боевиков ВСУ по захвату двух плацдармов на Днепре, ударив по скоплению украинских неонацистов, сообщили представители пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.
«По информации подполья, ВСУ пытались привлечь к сорванной операции наемников из Польши, США и Латинской Америки», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России раскрыли подробности массированного удара по украинской республике. В ведомстве уточнили, что целями ВС РФ были хранилища авиационных средств поражения, полученных Украиной от западных союзников, а также газокомпрессорные и электроподстанции.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#украина
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#сво
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#вс рф
#новости
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В МО РФ раскрыли подробности массированного удара по Украине
Минобороны: объектами удара по Украине стали электроподстанции
26 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Объектами массированного удара по Украине стали электроподстанции, газокомпрессорные станции, а также хранилища авиационных средств поражения, которые Киев получил от Запада, сообщили в Минобороны РФ.
«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны ж/д перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки в студии украинского телевидения вырубило свет прямо в прямом эфире телемарафона Украины, начавшего свою работу в непрерывном режиме в феврале 2022 года.

Что примечательно, ведущая говорила в этот момент о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не против завершить конфликт с РФ. В Кремле подчеркнули, что переговоры с Киевом в настоящее время неактуальны.

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ЧВК Вагнер опровергла участие в военной операции
ЧВК «Вагнер» заявила, что ее бойцы находятся только в Африке и Белоруссии
26 августа 2024, 14:45

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Частная военная компания «Вагнер» объявила, что ее бойцы не задействованы в СВО на Украине, а работают только в Африке и Беларуси. Это заявление было опубликовано в Telegram-канале WAGNER GROUP.
Согласно заявлению, подразделения компании не входят в состав Росгвардии, Минобороны России или каких-либо других структур.

«ЧВК «Вагнер» на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — отметили в ней.
Напомним, что 23 августа 2023 года разбился самолет с Евгением Пригожиным и командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным на борту, выживших не оказалось.

ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны ВС РФ началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Кидают на мясо, просто тупо на мясо»: пленный рассказал, как ВСУ заставляет идти на штурм
Пленный ВСУ рассказал, как его отправили на штурм под видом обороны пустого дома
26 августа 2024, 14:34

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинский военный из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Власенко рассказал, как его отправили на штурм под видом обороны пустого дома, где он был встречен бойцами ВС РФ. Видео с рассказом пленника опубликовало Минобороны России.
«Посадили в БТР, сказали в двухэтажном доме занять позиции и держать оборону. Сказали, что там ничего нет, чтобы заходили в дом. По нам начали стрелять, мы кричим, что мы свои. Нам сказали, что будут встречать. Мы в ответ не стреляли. Кричим: «Мы свои». Говорят: «Руки вверх, раздевайтесь». Разделись, сложили оружие», — пояснил Власенко.
По его словам, командиры таким способом обманули подразделение, чтобы отправить на штурм. Пленный добавил, что, когда его мобилизовали, он не проходил медкомиссию и вообще не собирался на фронт.
«Кидают на мясо, просто тупо на мясо. Никому эта война не нужна. А правительство наше — даже слов нет», — сокрушался пленный.
Ранее издание The Times писало, что из-за своих неудач на фронте вновь жалуются украинские неонацисты. Речь идет о том, что нападение на Курскую область не помогло боевикам ВСУ на Донбассе.

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Появились кадры почти разрушенной Киевской ГЭС
26 августа 2024, 14:21

Фото: istockphoto / aapsky

Появилось видео разрушений, которые произошли на Киевской ГЭС после того, как российская армия нанесла один из крупнейших ударов. Кадры опубликовала Baza.
Целью этого удара стала Киевская ГЭС в Вышгороде. О повреждении ГЭС сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

На кадрах видны повреждённые металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. По словам очевидцев, пожар на ГЭС до сих пор не потушили.



«В результате удара были повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции. Проезд по дамбе временно закрыт в обе стороны», — поделились в издании.

Утром 26 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью стали места дислокации иностранных наемников и ангары с истребителями F-16, которые недавно передали Киеву, сообщает украинская сторона.

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