ВС РФ окружили два батальона ВСУ под Торецком

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Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в окружении российских подразделений на позициях между Нью-Йорком и Торецком в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своём Telegram-канале со ссылкой на украинские источники.
«Речь идёт о 212-м батальоне и первом батальоне первой бригады ВСУ. Связи с украинскими батальонами нет. При этом командование заявляет в Киев, что указанный район всё ещё находится под контролем украинских войск и угрозы окружения нет», — поделился журналист.
18 августа стало известно, что российские войска полностью заняли Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике.
Ранее появилась информация, что украинские военнослужащие практически потеряли контроль над Нью-Йорком. Они были вытеснены за пределы населённого пункта и пытаются наносить ракетные удары из-за городской черты.
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