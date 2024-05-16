В МО РФ сообщили об уничтожении 15 безэкипажных катеров ВМС Украины

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В течение дня морская авиация Военно-морского флота России уничтожила 15 безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины в западной части Черного моря.
Об этом сообщили в Минобороны России. По их данным, 16 мая в западной части Черного моря были замечены безэкипажные катера ВМС Украины, направлявшиеся в сторону Крымского полуострова. В течение дня из штатного вооружения морской авиации ВМФ было уничтожено 15 таких катеров.
Эксперты считают, что целью украинских морских дронов могли быть Севастополь или корабли, находившиеся на боевом дежурстве в Черном море.
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Артем Кузьмин