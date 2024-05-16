В Чёрном море ликвидировали 11 безэкипажных катеров ВМС Украины

Фото: iStock/bbsferrari
Морская авиация ВМФ обнаружила и уничтожила 11 украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно сообщению, около 14.00 по московскому времени удалось обнаружить в западной части акватории Чёрного моря группу украинских безэкипажных катеров, идущих к Крымскому полуострову.
Ещё один без экипажный катер ВСУ был уничтожен в 15.30 по мск.
Ранее в Минобороны также сообщили, что армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники.
Читайте также:
Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ
Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ
Минобороны показало видео штурма ВС РФ в Работино — видео
«11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении Минобороны России.
Ещё один без экипажный катер ВСУ был уничтожен в 15.30 по мск.
Ранее в Минобороны также сообщили, что армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники.
Читайте также:
Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ
Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ
Минобороны показало видео штурма ВС РФ в Работино — видео
Элина Позднякова