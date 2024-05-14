Суд арестовал производителя катеров для Минобороны

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Арбитражный суд Ярославской области арестовал ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что решение об аресте было принято по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант».
ЯСЗ является частным предприятием, которое выпускает буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, скоростные катера и катера на воздушной подушки. Также в рамках гособоронзаказа оно строит катера и корабли для Минобороны.
Заявление в суд поступило ещё 25 апреля, тогда же был наложен арест. Не сообщается, что стало поводом для претензий ведомства. Следующее заседание по этому делу назначено на 27 мая.
Издание РБК, расследуя детали этого дела, не смогло найти информацию о владельцах «Лидер Гаранта», но узнало, что копания через дочернюю структуру ООО «Биком» владеет или владела почти 20% ЯСЗ.
По словам неназванного источника издания, 95% акций завода распределены между «Лидер Гарантом», «Финсудпромом» и еще двумя фирмами. А ещё одна акция ЯСЗ принадлежит Минпромторгу.
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ЯСЗ является частным предприятием, которое выпускает буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, скоростные катера и катера на воздушной подушки. Также в рамках гособоронзаказа оно строит катера и корабли для Минобороны.
Заявление в суд поступило ещё 25 апреля, тогда же был наложен арест. Не сообщается, что стало поводом для претензий ведомства. Следующее заседание по этому делу назначено на 27 мая.
Издание РБК, расследуя детали этого дела, не смогло найти информацию о владельцах «Лидер Гаранта», но узнало, что копания через дочернюю структуру ООО «Биком» владеет или владела почти 20% ЯСЗ.
По словам неназванного источника издания, 95% акций завода распределены между «Лидер Гарантом», «Финсудпромом» и еще двумя фирмами. А ещё одна акция ЯСЗ принадлежит Минпромторгу.
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Анастасия Чинкова