Суд арестовал производителя катеров для Минобороны

Интенсивность дорожного трафика на территории Московской области по состоянию на утро вторника, 14 мая, оценивается на три балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.