В Московской и Смоленской областях перехвачены украинские беспилотники

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В небе над Московской и Смоленской областями перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«10 ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, два беспилотных летательных аппарата обезврежены в Московской и Смоленской областях с помощью дежурных средств российской системы противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова