В Московской области стартовал третий модуль программы «Герои Подмосковья»
В мастерской управления «Сенеж» 16 февраля начался третий модуль обучения образовательной программы «Герои Подмосковья». Его посвятили региональному и муниципальному управлению.
До 25 февраля участников ждут лекции и практические занятия под руководством преподавателей РАНХиГС и членов правительства Московской области. Они расскажут о своей работе.
«Герои Подмосковья» – региональное продолжение федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента с марта 2024 года. Цель – подготовить высококвалифицированных сотрудников из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, коммерческих организациях.
«Мы постоянно общаемся с бойцами, вернувшимися с передовой, и знаем, что многие хотят продолжать служить стране и людям. Наша задача – помочь им найти себя. В этом нам помогает образовательная программа «Герои Подмосковья». В прошлом году мы получили порядка 2500 заявок из 69 регионов. 65 финалистов, среди которых Герои России и офицеры элитных подразделений, успешно прошли два очных модуля обучения, посвящённых госуправлению и финансам. Сегодня стартует третий модуль. Это всё, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, преподаватели и эксперты расскажут об использовании технологий искусственного интеллекта, поделятся практиками в сфере транспорта, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства. Помимо лекций, под руководством наставников можно будет познакомиться с работой на местах.
Все 65 финалистов программы «Герои Подмосковья» участвовали в боевых действиях, имеют заслуги и награды, полученные за период СВО.
Региональная образовательная программа разработана вместе с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. 8-18 сентября и 17-27 ноября прошли два модуля обучения. Третий стартовал в понедельник. А в апреле запланирован итоговый очный модуль «Современные технологии управления».
В завершение лучшим участникам предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.