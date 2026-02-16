В Московской области стартовал третий модуль программы «Герои Подмосковья»

16 февраля 2026, 11:06

В мастерской управления «Сенеж» 16 февраля начался третий модуль обучения образовательной программы «Герои Подмосковья». Его посвятили региональному и муниципальному управлению.





До 25 февраля участников ждут лекции и практические занятия под руководством преподавателей РАНХиГС и членов правительства Московской области. Они расскажут о своей работе.



«Герои Подмосковья» – региональное продолжение федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента с марта 2024 года. Цель – подготовить высококвалифицированных сотрудников из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, коммерческих организациях.

«Мы постоянно общаемся с бойцами, вернувшимися с передовой, и знаем, что многие хотят продолжать служить стране и людям. Наша задача – помочь им найти себя. В этом нам помогает образовательная программа «Герои Подмосковья». В прошлом году мы получили порядка 2500 заявок из 69 регионов. 65 финалистов, среди которых Герои России и офицеры элитных подразделений, успешно прошли два очных модуля обучения, посвящённых госуправлению и финансам. Сегодня стартует третий модуль. Это всё, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

