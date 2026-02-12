Участница форума наставников-просветителей назвала главные педагогические вызовы

12 февраля 2026, 16:16

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Пятигорске стартовал третий форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Он объединил 150 сотрудников общеобразовательных учреждений, системы среднего профессионального образования и вузов. Форум проводит Центр знаний «Машук» при поддержке Министерства просвещения России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».





Важно, что мероприятие проходит в Год единства народов России, заявила «Радио 1» его участница, заместитель директора гимназии Павлово-Посадского городского округа Надежда Другова.

«На форум съехались 150 педагогов-просветителей из 75 регионов от Калининграда до Сахалина и от Арктики до Кавказа. Программа у нас обширная. Но это не просто конференции. Мы работаем в формате открытых диалогов, мастер-классов и проектных сессий. Особенно символично, что всё это происходит в Год единства народов России. Здесь слышны разные акценты, но цель у всех одна – управлять образовательным пространством нашей многонациональной страны. Я представляю систему образования Московской области. Форум «Машук» собрал тех, кто работает на опережение. Мне важно не только рассказать о наших практиках, о том, как, например, мы встраиваем искусственный интеллект в уроки, как цифровая среда помогает наставничеству, но и услышать коллег из других регионов», – отметила Другова.

«Машук» – это про смыслы. Здесь мы сверяем часы – туда ли идём, те ли приоритеты ставим. И когда видишь такую вовлечённость педагогов по всей России, понимаешь, что мы на правильном пути. Особенно ценно для меня то, что наставничество стирает возрастные барьеры. Двадцатилетний учитель может вполне быть наставником для пятидесятилетнего коллеги, особенно это важно в работе с искусственным интеллектом. А тот, в свою очередь, может делиться методикой работы с трудными подростками. Это создаёт общую культуру взаимодействия и уважения», – уверена собеседница «Радио 1».

«Во-первых, это цифровое неравенство между регионами и даже школами одного города. Второе – это необходимость переосмыслить роль учителя. Мы больше не источники знаний, а гиды в информационном потоке. Ну и третье – это работа с тревожностью детей, особенно в наших с вами реалиях, в условиях информационной перегрузки. А главный вызов – не технологический, а человеческий. Очень хочется сохранить живое общение в эпоху гаджетов», – отметила подмосковный педагог.