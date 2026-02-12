Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Игрушка ветерану»

12 февраля 2026, 10:57

оригинал Фото: Telegram-канал @radionovasg

В России стартовала ежегодная акция «Игрушка ветерану», приуроченная к празднованию Дня Победы. Инициативу запустили в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». О старте акции сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.