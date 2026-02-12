Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Игрушка ветерану»
В России стартовала ежегодная акция «Игрушка ветерану», приуроченная к празднованию Дня Победы. Инициативу запустили в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». О старте акции сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Участникам предлагают своими руками сшить плюшевого белого медведя Умку — символ премии — и вместе с письмом поддержки отправить его ветеранам Великой Отечественной войны. Посылки принимают до 1 апреля 2026 года на экопочту премии в Москве. Затем организаторы доставят подарки фронтовикам в разные регионы страны.
В акции могут принять участие дети и взрослые из всех регионов РФ. Организаторы просят вместе с игрушкой вложить открытку или письмо, рассказать о себе и объяснить, почему человек решил поддержать ветеранов. По словам Светланы Радионовой, проект помогает сохранить память о подвиге поколения победителей и объединяет людей вокруг важной исторической даты.
Акция проходит в рамках международной премии «Экология – дело каждого», которую Росприроднадзор запустил в 2021 году. За это время проект объединил участников из десятков стран и собрал сотни тысяч заявок. Победители получают подарки, новые образовательные возможности и дополнительные преимущества при поступлении в российские вузы.
Все подробности — на официальном сайте премии.
