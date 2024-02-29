В Москве охарактеризовали слова Макрона об отправке войск на Украину

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Появление французских войск на Украине будет расценено как вторжение, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По словам политика, Москва сразу же увидит во Франции агрессора и сторону конфликта. По мнению Шеремета, Франция в итоге разочаруется в украинских властях, как в случае с Польшей.
Ранее политолог Карасев заявил, что Украина планирует заменить военных ВСУ в тыловых районах войсками союзников.
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«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу», — подчеркнул депутат.
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Александр Климов