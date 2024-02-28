Telegraph: Макрон застал Запад врасплох словами об отправке войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину застало страны Запада врасплох, пишет Telegraph.
«Уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое», — говорится в статье.
При этом большее раздражение слова Макрона вызвали у Германии. Автор материала считает, что французский лидер выступил с таким предложением, чтобы перехватить инициативу по Украине, когда конгресс США никак не может решить вопрос с дальнейшей поддержкой Киева.
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.
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