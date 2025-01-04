В Москве прооперируют пострадавшего от удара дрона главврача больницы в Алёшках

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Главного врача Городской больницы в Алёшках Херсонской области, раненного при атаке украинского дрона, прооперируют в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.
В своём телеграм-канале глава ведомства уточнил, что врач, известный всему городу, направлен в столицу для прохождения специализированного лечения. Там ему будет проведена операция на глаза. Алёшкинская городская больница продолжает работать в штатном режиме, населению оказывается вся необходимая помощь.
Здание больницы в Алёшках Херсонской области было атаковано ВСУ 30 декабря 2024 года. Оператор FVP-дрона направил аппарат прямо в кабинет главного врача. Владимир Харлан получил множественные тяжёлые осколочные ранения. Его заместитель Василий Борисов погиб на месте.
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Александр Бойцов