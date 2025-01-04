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В Москве прооперируют пострадавшего от удара дрона главврача больницы в Алёшках

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Главного врача Городской больницы в Алёшках Херсонской области, раненного при атаке украинского дрона, прооперируют в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.


В своём телеграм-канале глава ведомства уточнил, что врач, известный всему городу, направлен в столицу для прохождения специализированного лечения. Там ему будет проведена операция на глаза. Алёшкинская городская больница продолжает работать в штатном режиме, населению оказывается вся необходимая помощь.

Здание больницы в Алёшках Херсонской области было атаковано ВСУ 30 декабря 2024 года. Оператор FVP-дрона направил аппарат прямо в кабинет главного врача. Владимир Харлан получил множественные тяжёлые осколочные ранения. Его заместитель Василий Борисов погиб на месте.

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В Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои – Bild
04 января 2025, 17:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают активно наступать и уже находятся в семи километрах от Днепропетровской области Украины, где ещё ни разу не было наземных боевых действиях. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в своей статье.
Журналист подчеркнул, что с начала 2025 года ВС РФ взяли под контроль восемь населённых пунктов в районе Красногвардейска (украинское название – Покровск) и они продолжают своё активное продвижение.

При этом, уточнил Рёпке, российские войска никогда не атакуют город сразу, а используют стратегию, при которой сначала обходят населённый пункт с юга.

Также обозреватель спрогнозировал скорое начало боевых действий в Днепропетровской области. Это станет «ужасным сценарием» для властей Украины.

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Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
Блинкен: США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
04 января 2025, 17:09

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью The New York Times сообщил, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала СВО.
Он заявил, что задолго до начала конфликта, а именно с сентября 2021 года, Вашингтон незаметно поставлял Киеву большое количество вооружения, чтобы убедиться, что у страны есть всё необходимое для обороны. В частности, тогда были отправлены ракетные зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Накануне Блинкен заявил, что США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией. По его словам, вероятность нанесения удара выросла с 5% до 15%.

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ВС РФ ответят на попытки ВСУ бить по России дальнобойными ракетами ATACMS
МО РФ пообещало ответить на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области
04 января 2025, 16:06

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска ответят на попытки ВСУ обстрелять Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что на действия киевского режима, которые поддерживаются западными кураторами, обязательно будут приняты ответные меры.

Напомним, что 3 января украинские войска предприняли попытку ударить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Белгородской области. Все цели были успешно уничтожены расчётами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ».

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В Воронеже украинский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом
04 января 2025, 15:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Дрон ВСУ атаковал жилое здание в Воронеже. Беспилотник влетел в окно квартиры, расположенной на девятом этаже двенадцатиэтажного дома на Иркутской улице.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza. В момент атаки дома находился хозяин жилища, 78-летний Николай М. По счастливому стечению обстоятельств он не пострадал. Стены и перекрытия в квартире оказались прочными, а он в момент взрыва находился в другой комнате. Сейчас на месте работают сотрудник оперативных служб.

Губернатор города Александр Гусев в телеграм-канале сообщил, что в Воронеже и его пригороде сбито как минимум пять украинских беспилотников. К счастью, обошлось без жертв.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами различные регионы России. Системы ПВО уничтожают большинство БПЛА противника.

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#губернатор
#бпла
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#дома
#всу
#пво
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Стала известна цель атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области
Целью атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области мог быть морской порт в Усть-Луге
04 января 2025, 15:43

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Целью сегодняшних неоднократных атак украинских беспилотников в Ленинградской области мог быть морской порт в Усть-Луге. Такое предположение высказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом издания aif.ru. По словам эксперта, украинские военные стараются наносить удары вглубь России по объектам, которые могут оказывать влияние на ход специальной военной операции. К таким целям относятся объекты, связанные с энергетикой, нефтегазовой отраслью, военной и транспортной инфраструктуры.

«Не исключено, что ВСУ пытались нанести удар по терминалу в морском порту, но им этого не удалось», — заключил собеседник издания.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью и утром в регионе было сбито рекордное количество украинских дронов — четыре. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково дважды вводились ограничения на приём выпуск самолётов.

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#губернатор
#военные
#бпла
#ограничения
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#всу
#удар
#ленинградская область
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Боец СВО после схватки с солдатом ВСУ забрал у него рацию и подслушал переговоры
04 января 2025, 15:30

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Боец СВО из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, который в рукопашном бою одолел украинского военного, после схватки завладел его рацией и прослушал переговоры ВСУ. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.
Военный 39-й бригады ВС РФ, прослушав переговоры, узнал, что за раненым украинским бойцом выслали шесть человек. Командиры ВСУ знали, где он находится и что получил ранение в бою с российским военным.

Также боец подчеркнул, что у украинских войск очень много беспилотников.

По словам Григорьева, он находился в укрытии в подвале. Боевики ВСУ пытались выкурить его оттуда в течение порядка четырёх часов, но безуспешно. А в пять часов утра ему удалось самостоятельно выбраться оттуда и покинуть занятую ВСУ территорию.

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#всу
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#сво
#военные
#переговоры
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ВСУ нанесли массированный удар по Горловке снарядами с кассетными боеприпасами
04 января 2025, 15:23

Фото: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Украинские националисты продолжают терроризировать мирное население Горловки в ДНР. Несмотря на то, что линия фронта постепенно отодвигается от города, практически ежедневно люди страдают от обстрелов из тяжёлого вооружения и сбросов боеприпасов с беспилотников.
Сегодня ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами по жилмассиву «Комсомолец» Никитовского района города, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По последним данным, в результате обстрела ранения получили десять мирных жителей. Ещё трое пострадал после взрывов боеприпасов, сброшенных с БПЛА.

Повреждены несколько жилых домов, также зафиксировано прямое попадание снаряда в городской Дом культуры. На улицах жилого массива «Комсомолец» обнаружены украинские суббоеприпасы типа «колокольчик». На окраине Горловки украинский дрон целенаправленно сбросил боеприпас на гражданский автомобиль.

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#дом культуры
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#бпла
#всу
#удар
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе
04 января 2025, 14:35

Фото: iStock/bartoshd

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Воздушная тревога в крымском городе была объявлена в 13:24 мск.

В связи с объявлением тревоги была остановлена работа общественного транспорта, включая морские суда.

Ранее в этот день в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе написали о перекрытии Крымского моста.

Кроме того, за минувшие сутки четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Дроны ликвидировали в помощью средств ПВО и РЭБ, а также стрелковым оружием, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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#севастополь
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#губернатор
#сво
#всу
#вс рф
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ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке
04 января 2025, 14:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

Логистика ВСУ в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически полностью заблокирована. Об этом пишет ТАСС.
В силовых структурах отметили, что населённый пункт практически блокирован. Российские войска перерезали все дороги и второстепенные логистические пути украинских войск.

Также уточняется, что ВС Украины продолжают предпринимать попытки удерживания обороны населённого пункта. При этом у них нет возможности для пополнения собственных сил и боевых комплектов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска сбили восемь ракет ATACMS и 72 украинских беспилотников.

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#логистика
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