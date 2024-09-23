В Алёшках под Херсоном от рук ВСУ погибла жена главврача городской больницы

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В городе Алёшки Херсонской области боевики ВСУ совершили террористический акт против семьи главного врача Центральной районной больницы Владимира Харлана. Погибла супруга медика.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Он рассказал, что сам врач выжил только чудом, а вот супруга его, к сожалению, погибла. Алексеенко подчеркнул, что украинские террористы выслеживали доктора долго и целенаправленно, и атаковать хотели именно его.
Глава областного правительства напомнил, что доктор Харлан сам ведёт приём больных, организует помощь раненным при обстрелах жителям Алёшек, постоянно выезжает во все населённые пункты, где нуждаются в его помощи, пренебрегая любой опасностью. И за это пользуется огромной любовью и уважением людей. И ненавистью врагов.
Алексеенко выразил соболезнования доктору Харлану, пожелал ему мужества, чтобы перенести утрату, и выразил слова поддержки от себя и от имени тысяч людей, которых он лечил.
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Глава областного правительства напомнил, что доктор Харлан сам ведёт приём больных, организует помощь раненным при обстрелах жителям Алёшек, постоянно выезжает во все населённые пункты, где нуждаются в его помощи, пренебрегая любой опасностью. И за это пользуется огромной любовью и уважением людей. И ненавистью врагов.
Алексеенко выразил соболезнования доктору Харлану, пожелал ему мужества, чтобы перенести утрату, и выразил слова поддержки от себя и от имени тысяч людей, которых он лечил.
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Александр Бойцов