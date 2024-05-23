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В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. Об этом сообщает телеканал CNN.
Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, заявил, что он столкнулся с обученными профессиональными военными. По его словам, это видно по оборудованию и тактике российской армии.
Комбриг добавил, что ВС РФ «не посылают кого попало» на линию боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Комбриг добавил, что ВС РФ «не посылают кого попало» на линию боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова