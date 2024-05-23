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В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами

CNN: комбриг ВСУ назвал ВС РФ обученными профессионалами, это видно по тактике
23 мая 2024, 14:50
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. Об этом сообщает телеканал CNN.
Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, заявил, что он столкнулся с обученными профессиональными военными. По его словам, это видно по оборудованию и тактике российской армии.

​Комбриг добавил, что ВС РФ ​«не посылают кого попало» ​на линию боевого соприкосновения.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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#украина
#всу
«Домой, твари»: В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село
В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село
23 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/Olga Balynska

В одном из сел Николаевской области Украины жители не пустили в населенный пункт сотрудников ТЦК. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Отмечается, что местные жительницы перегородили путь в село, не пуская внутрь сотрудников военкомата. Военкомы пытались оказать сопротивление, однако делали это не слишком активно.

Одна из женщин возмущенно заявила, что из-за жестких мобилизационных мер в населенном пункте некому работать. Уточняется, что ТЦКашники уже успели забрать одного местного жителя, однако селянки помогли ему выбраться из автомобиля.

Вскоре машина военкомов покинула село.

«Домой, твари», — скандировали им вслед местные жители.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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#мобилизация
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МО: В небе над Татарстаном сбили БПЛА ВСУ самолётного типа
23 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбили в небе над Татарстаном, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 14.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Беспилотник над Татарстаном сбили дежурные силы противовоздушной обороны.

Ранее о беспилотниках сообщали жители Татарстана. Один из дронов был сбит в районе Южной улицы города Нижнекамск, а второй улетел в сторону улицы Гайнуллина. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Нижнекамск атаковали беспилотниками
23 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/aapsky

Нижнекамск атаковали беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Местные жители сообщают, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Второй БПЛА улетел в сторону улицы Гайнуллина.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников, воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.

Также проводились массовые эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих и иных предприятий в городах. Местные жители сообщали, что на территории нескольких предприятий звучала воздушная тревога.

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#пво
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Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Новой Таволжанки
23 мая 2024, 13:42

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что два мирных жителя ранены из-за обстрела Новой Таволжанки Белгородской области со стороны украинских боевиков.
Отмечается, что противник вел обстрел из РСЗО. В результате атаки пожилой мужчина получил множественные осколочные ранения поясничной области. Его госпитализируют в городскую больницу.

Также пострадала пожилая женщина. Она получила осколочные ранения головы и плеча. Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что на четырех улицах села в четырнадцати домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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#обстрел
#белгородская область
#спецоперация
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ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ под Харьковом
«Военное дело»: железнодорожный состав с техникой ВСУ уничтожили в Люботине
23 мая 2024, 13:37

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Железнодорожный состав с военной техникой ВСУ уничтожен в городе Люботин Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
Отмечается, что российские войска ударили по составу в тот момент, когда он находился на разгрузочной станции.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за 15 минут в областном центре прозвучало порядка 10 взрывов.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии. Также он отметил, что позиции на полях можно использовать не как основную силу, а как авангард.

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#военная техника
#украина
#всу
#вс рф
#удар
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МО: ВС РФ освободили село Андреевка в ДНР
23 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы освободили село Андреевка в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, Андреевку освободили подразделения Южной группировки войск.

В ходе брифинга представители Минобороны также сообщили, что группировка войск «Север» отразила две контратаки ВСУ в районах Глубокого и Волчанска в Харьковской области.

Напомним, российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. На Западе уже признали, что за пару недель ВС РФ удалось освободить больше территорий, чем захватили ВСУ в период своего летнего контрнаступления в прошлом году.

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#всу
#сво
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В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона
Богомаз: при атаке дрона ВСУ у села Демьянки тракторист получил контузию
23 мая 2024, 12:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали трактор в брянском селе Демьянки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию», — написал он.
Он добавил, что мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. По его словам, трактор значительно поврежден, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трактор
#водитель
#удар
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Для пополнения после больших потерь: ВСУ перебросили бригаду морпехов с Херсона на Харьков
ТАСС: ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с Херсона на Харьков
23 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/IherPhoto

Из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Об этом пишет ТАСС.
«С Херсонщины на участок фронта прибыла 36 отдельная бригада морской пехоты ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что на харьковском направлении ВСУ вывели 415 отдельный стрелковый батальон для пополнения после больших потерь. С купянского направления также был снят ряд подразделений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#солдат
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«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов
Скачко: Карту РФ с зоной поражения ракет показали из-за предвыборной гонки в США
23 мая 2024, 12:15

Фото: iStock/sb2010

На американском конгрессе глава иностранного комитета палаты представителей Майкл Маккол призвал отменить запрет для Киева об ударах американским оружием по России.
Политический обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с «Радио 1» рассказал, что такая публичная демонстрация агрессии против России уже не стороны Украины, а со стороны её союзников связана с предвыборной президентской борьбой.

«В США идёт предвыборная президентская борьба, и одним из её фонов выбрана русофобия — борьба с Россией, поиск врагов. Вот они нашли врагов: Китай и Россия. И соревнуются, кто из них больший русофоб. Вот 13 конгрессменов решили поддержать Дональда Трампа именно русофобией», — объяснил эксперт.

Также политический обозреватель рассказал, что в США побывала и поработала украинская делегация, смысл которой сводился к тому, чтобы «выпросить» у США официальное разрешение наносить удары американским оружием по РФ.

«Сейчас существует гласный и негласный запрет киевскому режиму делать это, потому что американцы боятся, что это может привести к новой эскалации и к третьей мировой войне. Но есть силы, которые на агрессии и русофобии хотят заработать очки, вот они и мутят воду. Точно не знаю, но скорее всего разрешение будет, потому что американцы не сняли с повестки дня главную задачу — нанести поражение России», — сказал специалист.

По словам собеседника, с помощью русофобии идёт типичная внутриамериканская политическая борьба с выходом на театр военных действий в Украине и России, и самым страшный исход этой борьбы — эскалация противостояния с выходом на обмен ядерными ударами. Американское тактическое ядерное оружие есть в Европе, а в России есть своё, и доктрина говорит, что если есть угроза национальной безопасности, то Россия может применять тактическое ядерное оружие, заключил Владимир Скачко.

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