Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что под ударом оказались боевики ВСУ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая расположена чуть дальше от Днепра. Подпольщик добавил, что российские силы также атаковали места дислокации и склады снарядов украинской армии в Александровке Николаевской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили тридцать пять ракетных снарядов РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили тридцать пять ракетных снарядов РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова