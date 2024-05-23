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Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников СВО

23 мая 2024, 12:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в процессе парламентских слушаний по улучшению налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации.
По мнению Володина, прогрессивная шкала должна быть справедливой, по этой причине она не должна касаться бойцов специальной военной операции. Он отметил, что по итогам парламентских слушаний будут приняты рекомендации, касающиеся налогового вопроса.

Спикер выразил уверенность в том, что данная первая рекомендация будет поддержана многими. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин поддерживает это предложение.



Ранее депутаты Мособлдумы приняли очередной закон в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Мобилизованных и добровольцев Подмосковья от транспортного налога.

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МО: ВС РФ освободили село Андреевка в ДНР
23 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы освободили село Андреевка в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, Андреевку освободили подразделения Южной группировки войск.
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#минобороны рф
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#сво
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В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона
Богомаз: при атаке дрона ВСУ у села Демьянки тракторист получил контузию
23 мая 2024, 12:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали трактор в брянском селе Демьянки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию», — написал он.
Он добавил, что мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. По его словам, трактор значительно поврежден, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Для пополнения после больших потерь: ВСУ перебросили бригаду морпехов с Херсона на Харьков
ТАСС: ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с Херсона на Харьков
23 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/IherPhoto

Из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Об этом пишет ТАСС.
«С Херсонщины на участок фронта прибыла 36 отдельная бригада морской пехоты ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что на харьковском направлении ВСУ вывели 415 отдельный стрелковый батальон для пополнения после больших потерь. С купянского направления также был снят ряд подразделений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдат
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«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов
Скачко: Карту РФ с зоной поражения ракет показали из-за предвыборной гонки в США
23 мая 2024, 12:15

Фото: iStock/sb2010

На американском конгрессе глава иностранного комитета палаты представителей Майкл Маккол призвал отменить запрет для Киева об ударах американским оружием по России.
Политический обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с «Радио 1» рассказал, что такая публичная демонстрация агрессии против России уже не стороны Украины, а со стороны её союзников связана с предвыборной президентской борьбой.

«В США идёт предвыборная президентская борьба, и одним из её фонов выбрана русофобия — борьба с Россией, поиск врагов. Вот они нашли врагов: Китай и Россия. И соревнуются, кто из них больший русофоб. Вот 13 конгрессменов решили поддержать Дональда Трампа именно русофобией», — объяснил эксперт.

Также политический обозреватель рассказал, что в США побывала и поработала украинская делегация, смысл которой сводился к тому, чтобы «выпросить» у США официальное разрешение наносить удары американским оружием по РФ.

«Сейчас существует гласный и негласный запрет киевскому режиму делать это, потому что американцы боятся, что это может привести к новой эскалации и к третьей мировой войне. Но есть силы, которые на агрессии и русофобии хотят заработать очки, вот они и мутят воду. Точно не знаю, но скорее всего разрешение будет, потому что американцы не сняли с повестки дня главную задачу — нанести поражение России», — сказал специалист.

По словам собеседника, с помощью русофобии идёт типичная внутриамериканская политическая борьба с выходом на театр военных действий в Украине и России, и самым страшный исход этой борьбы — эскалация противостояния с выходом на обмен ядерными ударами. Американское тактическое ядерное оружие есть в Европе, а в России есть своё, и доктрина говорит, что если есть угроза национальной безопасности, то Россия может применять тактическое ядерное оружие, заключил Владимир Скачко.

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ВСУ минировали тела погибших мирных граждан при отступлении из Авдеевки
23 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские войска во время отступления из Авдеевки минировали тела убитых ими и погибших в ходе боевых действий мирных жителей. Об этом силовые структуры ДНР рассказали в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в ряде случаев родственники погибших были свидетелями минирования.

Ранее сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали насильно мобилизовать граждан без определённого места жительства. Первые случаи уже зафиксировали в Киеве. Также под мобилизацию попадают люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. Сотрудники ТЦК забирают их прямо с улиц столицы.

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#украина
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#авдеевка
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Китай назвал виновников затягивания конфликта на Украине
МИД Китая: Британия и страны Запада виноваты в затягивании конфликта на Украине
23 мая 2024, 11:04

Фото: iStock/Jakub Laichter

Великобритания и страны Запада виноваты в затягивании конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Китая.
По мнению китайских властей, именно Великобритания помешала России и Украине достичь соглашения в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс обвинил Китай в поставке вооружения России. По его словам, Лондон имеет доказательства поставки оружия, которое потом Москва якобы применяет на Украине. Власти обоих государств отрицают такое сотрудничество в военной сфере.

Ранее Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине, а также осуществление действий, ведущих к эскалации столкновения.

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#украина
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#китай
#великобритания
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Сырский предложил Зеленскому новую циничную стратегию обороны ВСУ
«Резидент»: Сырский предложил Зеленскому делать из городов укрепрайоны для ВСУ
23 мая 2024, 11:03

Фото: iStock/Silent_GOS

Главком ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник в офисе президента.
«Из городов делать мощный укрепрайон, а позиции в полях использовать как авангард, а не основную силу», — передаёт источник предложение Сырского.

То есть он предлагает отказаться от строительства защитных сооружений, а сделать из городов укрепрайоны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что подобная стратегия уже давно испробована. По его словам, в обороне она ничего не даст, а вот города могут быть уничтожены.

«В каждом доме можно создавать огневую точку, жителей можно живым щитом заставить уйти на верхние этажи и под их прикрытием заниматься обстрелами русских военных. На заводах нужно сделать возможность использования РСЗО, и, если русские войска занимают какую-то улицу или квартал – сносить ракетами с кассетной начинкой», — пишет Лебедев в своём Telegram-канале.

Он также предположил, что руководства западных стран одобрит подобную практику. При этом пока неизвестно, как на это предложение отреагировал Зеленский.

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#новости
#сво
#всу
#зеленский
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Подполье сообщило об ударе по украинским ДРГ на Херсонском направлении
Лебедев: по украинским ДРГ ударили при попытке высадки у Антоновского моста
23 мая 2024, 11:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что под ударом оказались боевики ВСУ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, которая расположена чуть дальше от Днепра. Подпольщик добавил, что российские силы также атаковали места дислокации и склады снарядов украинской армии в Александровке Николаевской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили тридцать пять ракетных снарядов РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#минобороны рф
#ночь
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#вс рф
#пво
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Система ПВО отразила атаки ВСУ на Белгород, сообщил Гладков
Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлёте к Белгороду, пострадавших нет
23 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/sgolovunin

Дежурная система ПВО отразила атаку украинских войск на Белгород. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом и Белгородским районом. Сбитые снаряды упали на территории двух детских лагерей. В результате этого, по предварительным данным, никто не пострадал. В одном из лагерей была повреждена хозяйственная постройка, а во втором – поле стадиона. Также вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров – загорелась сухая трава.

Ранее сообщалось, что 05:54 в районе были включены сирены ракетной опасности. В центре Белгорода прогремели две серии взрывов.

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#белгородская область
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