Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников СВО

Фото: сайт Кремля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в процессе парламентских слушаний по улучшению налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации.
По мнению Володина, прогрессивная шкала должна быть справедливой, по этой причине она не должна касаться бойцов специальной военной операции. Он отметил, что по итогам парламентских слушаний будут приняты рекомендации, касающиеся налогового вопроса.
Спикер выразил уверенность в том, что данная первая рекомендация будет поддержана многими. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин поддерживает это предложение.
Ранее депутаты Мособлдумы приняли очередной закон в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Мобилизованных и добровольцев Подмосковья от транспортного налога.
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Спикер выразил уверенность в том, что данная первая рекомендация будет поддержана многими. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин поддерживает это предложение.
Ранее депутаты Мособлдумы приняли очередной закон в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Мобилизованных и добровольцев Подмосковья от транспортного налога.
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Екатерина Коршунова