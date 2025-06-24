Сальдо: на Херсонскую область идет массированная атака БПЛА ВСУ
Украинские ударные беспилотники массированно атаковали Херсонскую область. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем telegram-канале.
«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито», — передает градоначальник в своем telegram-канале.
Украинские беспилотники ежедневно атакуют российские регионы. Вечером 24 июня о взрывах в небе рассказали жители Казани. В ночь на вторник обломки дрона ВСУ упали на многоэтажку в Подмосковье, в результате чего пострадал один челоек.