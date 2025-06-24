В российском городе сообщают о взрывах в небе
Жители Казани сообщают о взрывах в небе
Вечером 24 июня в Казани прогремели мощные взрывы. Возможно, сработала систем противовоздушной обороны. По предварительной информации, над городом сбиты несколько воздушных целей, сообщает телеграм-канал SHOT.
Около восьми вечера серию мощных хлопков услышали жители Авиастроительного района. После этого в небе остались следы черного дыма. Официально работа систем ПВО не подтверждалась.
Местные власти и представители правоохранительных органов ситуацию не комментировали. Следует отметить, что на территории Татарстана был введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов.
Читайте также: