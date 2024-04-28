В Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры

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В украинском Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Ранее о взрывах в городе сообщал украинский «24 канал».
Отмечается, что в настоящее время уточняются последствия повреждения объекта теплогенерирующей инфраструктуры.
Ранее в этот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по электроподстанции посёлке городского типа Боровая в районе Харькова. По его словам, электроэнергия в городе отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь работает с сильными перебоями.
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Отмечается, что в настоящее время уточняются последствия повреждения объекта теплогенерирующей инфраструктуры.
Ранее в этот день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по электроподстанции посёлке городского типа Боровая в районе Харькова. По его словам, электроэнергия в городе отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь работает с сильными перебоями.
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Анастасия Чинкова