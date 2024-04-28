Появились кадры уничтожения американской РСЗО HIMARS под Красным Лиманом

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Российские войска с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS по Красным Лиманом. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Войны».
Отмечается, что пусковая установка западной техники была уничтожена в районе населённого пункта Красный Лиман в ночное время суток.
Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка. Об этом сообщал начальник пресс-центра Западной группировки российских войск Иван Бигма.
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Анастасия Чинкова