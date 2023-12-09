В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине

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Норвежские военные на полигоне Сетермоэн на севере страны проводят тренировки по более реалистичным сценариям для отработки военных действий, сообщает телеканал NRK.
«Тренировки включают как физическую борьбу, так и психологическое напряжение, связанное с потерей товарищей и проведением полевых захоронений», — говорится в сообщении.Йенс Эспеланд, один из военнослужащих, участвовавших в учебных захоронениях своих товарищей, добавил, что нельзя должным образом подготовиться к таким ситуациям.
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