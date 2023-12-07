Норвежский депутат Листхауг обеспокоилась боеспособными украинцами в стране

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Депутат норвежского парламента Сильви Листхауг обратилась с вопросом и некоторым беспокойством к премьер-министру страны Йонасу Гар Стёре по поводу присутствия в стране боеспособных граждан Украины.
Парламентарий задалась вопросом, как предоставление убежища боеспособным украинцам соотносится с военной помощью Киеву.
Она также отметила мнение о том, что прибытие в страну таких граждан неприемлемо и их необходимо отправить обратно.
А вот экс-депутата латвийского Сейма Вячеслава Домбровского задело то, как встречали российского лидера Владимира Путина в ОАЭ.
Отмечается, что к приезду Путина столицу Объединенных Арабских Эмиратов украсили, а по пути следования кортежа к месту переговоров поместили растяжки с флагами РФ и ОАЭ, военные самолеты выпустили струи цветного дыма, окрасив небо в цвета российского флага.
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«Высказали ли украинские власти что-нибудь норвежским властям по этому вопросу? И как относится премьер-министр к тому, что Норвегия поддерживает Украину значительными объёмами военной помощи и одновременно предоставляет убежище её боеспособным гражданам?» — приводит RT текст письма депутата.
А вот экс-депутата латвийского Сейма Вячеслава Домбровского задело то, как встречали российского лидера Владимира Путина в ОАЭ.
«Такая встреча вызывает чувство тревоги — Путин действует с растущей уверенностью в себе. Столь грандиозный прием в ОАЭ может только еще больше воодушевить его и сторонников России», — приводит в своей статье на argumenti.ru шеф-редактор балтийского бюро АН Татьяна Тимука слова Домбровского.
Отмечается, что к приезду Путина столицу Объединенных Арабских Эмиратов украсили, а по пути следования кортежа к месту переговоров поместили растяжки с флагами РФ и ОАЭ, военные самолеты выпустили струи цветного дыма, окрасив небо в цвета российского флага.
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Мелисса Тимофеева