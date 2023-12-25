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В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

25 декабря 2023, 11:18
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Объекты припортовой структуры в Одесской области получили серьёзные повреждения. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Выступая во время прямого эфира всеукраинского телемарафона, она уточнила, что объекты в порту пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Также, по словам начальника пресс-центра, вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов в Одесской области, который уже потушен.

Ранее украинские средства массовой информации сообщали о звуках взрывов, раздававшихся на территории Одесской области поздним вечером, 24 декабря. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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#одесса
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«11 дней в аду»: обстановка в Крынках на левом берегу Днепра глазами ВСУ
Военкоры Русской Весны: ВС РФ устроили для ВСУ 11 дней ада в Крынках
25 декабря 2023, 11:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные продолжают проводить операцию в Крынках на левом берегу Днепра, однако несут колоссальные потери под регулярными обстрелами ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«ВСУ продолжают самоубийственную операцию: удерживают маленький "плацдарм" на нашем берегу Днепра в Херсонской области под постоянным мощным огнём армии России», - пишут военкоры.

Уточняется, что часть Крынок, захваченная ВСУ, постоянно обстреливается российской стороной с помощью авиации, артиллерии, минометов и ударных дронов. Также в операции задействованы ТОС «Солнцепек».

Согласно утверждению военкоров, здесь ВСУ несут колоссальные потери и жалуются иностранным СМИ, которые потом пишут статьи «об аду» в Крынках.

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Дрон «Рубака» стоимостью 1,5 млн руб обнаружен в Брянской области
Дрон «Рубака» с целым кумулятивным снарядом обнаружен в Брянской области
25 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/rancho_runner

В Брянской области обнаружен беспилотник «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 22 декабря недалеко от деревни Уткино Карачевского района, которая находится примерно в 111 км от границы с Украиной обнаружили беспилотник «Рубака». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб изучили дрон и установили, что он оборудован снарядом с кумулятивным зарядом и двумя взрывателями. Причем один из них оказался замедленного действия. Было принято решение обезвредить БПЛА на месте.

Пострадавших нет, также нет разрушений на Земле. В настоящее время в этой деревне никто не живет.

«Рубака» является дроном-камикадзе. Он может преодолеть расстояние до 500 км и переносит около пяти кг взрывчатки. Его стоиомсть составляет порядка 1,5 млн рублей.

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#рф
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Последние новости СВО: где установили контроль ВС РФ, куда отошли ВСУ
25 декабря 2023, 09:52

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Российские бойцы перешли в наступление на нескольких участках фронта. Противник, не имея успеха на линии боевого соприкосновения, продолжает наносить удары по гражданским объектам. Редакция «Радио 1» расскажет, где удалось перехватить инициативу ВС РФ, где пытаются удержать позиции ВСУ, невзирая на потери, и какие объекты военной инфраструктуры врага поразили российские военные.

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом


Силами российской артиллерии была уничтожена техника противника на Краснолиманском направлении. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ
Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ

Кроме того, артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили живую силу ВСУ. В ведомстве уточнили, что атака велась с использованием «Градов».


Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ за неделю под Артёмовском


Подразделение тульских десантников уничтожило более десяти разведывательных беспилотников противника за прошедшую неделю. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Десантники-зенитчики ведут боевое дежурство по ПВО и прикрытию воинских частей на Артемовском участке фронта, пояснили в Минобороны РФ.

«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы


Минувшей ночью в Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». В настоящее время информации от официальных лиц страны не поступало.

Кроме того, взрывы раздались в Запорожской области. По словам главы областной военной администрации Юрия Малашко, несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены.


Российские военные поразили на аэродроме норвежские и французские ЗРК ВСУ


ВС РФ нанесли удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства и французским Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате ударов, была поражена авиационная техника противника, боеприпасы, средства навигационного обеспечения.


ВСУ обстреляли школу в Донецке


Украинские боевики нанесли удар по школе в Донецке. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале.
Из-за обстрела ВСУ повреждение получило остекление школы.

Информации о пострадавших нет.

Последние новости СВО


ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, целью российских войск стала портовая инфраструктура Одесской области.

На линии боевого соприкосновения ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках. На Купянском направлении российские бойцы расширили зону контроля и атакуют позиции врага, вынуждая его покинуть позиции.

Продвижение ВС РФ зафиксировано к северу от Бахмута. Также инициативу перехватили российские военные на высотах у населенного пункта Клещеевка.

Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие
Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие

Ожесточенные бои продолжаются у Авдеевского укрепрайона. На северном фланге ВС РФ смогли пройти к южной части Новокалиново.

В результате позиционных боев, которые длились несколько месяцев, под контроль российских бойцов перешел укрепрайон «Зверинец», расположенный на Южнодонецком направлении.

На берегу Днепра бои продолжаются. ВСУ пытаются удержать позиции, несмотря на значительные потери среди личного состава.

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#пво
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На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ
Каленюк: Минобороны Украины не может справиться с оснащением ВСУ
25 декабря 2023, 08:44

Фото: istock / Olena_Z

Украинское правительство и военное руководство не могут обеспечить Вооруженные силы страны. С таким заявлением выступила соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в разговоре с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.

«Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым«», — признала аналитик.
В материале также указано, что надеждой для украинской армии является сохранение поставок с Запада при условии полного искоренения коррупции. Но в Киеве для этого придется приложить много усилий.

Ранее военный эксперт США Шмидт заявил, что на Украине вероятна заморозка конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ
«Известия»: контратаки ВСУ практически закончились
25 декабря 2023, 06:34

Фото: iStock/Tomas Ragina

На донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически приостановили контратаки, сообщил офицер 110-й бригады с позывным Самара, в беседе с «Известиями».
«Мы больше не видим их атак в ответ на наши действия. Временами они пытаются что-то предпринять, но это уже не то, что было раньше. Летом они каждый день пытались атаковать нас, а сейчас этого нет», — рассказал офицер.
Самара предположил, что это может быть связано с дефицитом боеприпасов в рядах ВСУ и недостаточной подготовкой украинских бойцов. Он также указал на возможное перераспределение подразделений ВСУ на другие участки.

По его словам, в результате этого на некоторых участках фронта российские войска перешли от оборонительных операций к наступательным действиям.

Ранее, 20 декабря, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что ВСУ практически не ведут активные атаки на запорожском участке фронта, они «выдохлись» и понесли значительные потери. Он отметил, что противник предпринимает «некоторые контратаки» из района Работино, но в целом на данный момент инициатива полностью перешла к российским военным на всем фронте.

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#вс рф
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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом — МО РФ
25 декабря 2023, 06:27

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские артиллеристы группировки войск «Центр» ликвидировали в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении скопление живой силы и техники ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что «Грады» скрытно прибыли на огневую позицию и поразили цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военный эксперт США Шмидт: На Украине вероятна заморозка конфликта
25 декабря 2023, 06:04

Фото: iStock/Silent_GOS

Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что самым вероятным сценарием окончания украинского конфликта является заморозка боевых действий. Об этом сообщает CNN.
По словам Шмидта, между заморозкой конфликта на Украине и его политическим решением может пройти несколько лет. Он также назвал другие возможные сценарии конфликта, признав вероятным абсолютную победу российской стороны.

Победа же Украины с возвращением утраченных территорий, в свою очередь, может состояться лишь при условии, что Брюссель и Вашингтон выйдут из политического тупика и предоставят очередную помощь ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ
Глава Минпроматорга Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для ВС РФ
25 декабря 2023, 05:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что объем производства и поставок военной техники для Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году увеличился в 10-12 раз по ряду позиций. Об этом сообщает РИА Новости.
Мантуров подчеркнул, что речь идет о значительных объемах. Он отметил, что из-за определенных особенностей не может предоставить конкретные данные о конкретных видах поставок и финансирования, однако подчеркнул, что эти цифры огромны.

Также министр отметил, что гособоронзаказ в 2023 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ранее Мантуров говорил о превосходстве России в сфере производства вооружений. Он отметил, что не может предсказать, насколько западные страны будут готовы соревноваться.

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Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие
The Independent: Россия лишила Украину возможности производить оружие
25 декабря 2023, 04:50

Фото: iStock/Tomas Ragina

Старший офицер ВС Украины, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым вынуждая Киев менять запросы к западным партнерам. Об этом пишет The Independent.
Украинский военный отметил, что ВС РФ удалось парализовать промышленность Украины, в результате чего Киев лишился возможности производить необходимое снаряжение на территории страны.

Офицер также указал, что ВСУ сейчас полностью зависят от поставок оружия из Великобритании, США, Южной Кореи и стран ЕС.

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