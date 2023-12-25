В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

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Объекты припортовой структуры в Одесской области получили серьёзные повреждения. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
Ранее украинские средства массовой информации сообщали о звуках взрывов, раздававшихся на территории Одесской области поздним вечером, 24 декабря. В регионе была объявлена воздушная тревога.
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Александр Бойцов