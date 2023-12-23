«Зеркало недели»: Взрывы звучат на подконтрольной Киеву части Херсонской области

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На подконтрольной официальному Киеву территории Херсонской области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо иных подробностей не приводится.
В «красной зоне» при этом находятся Винницкая и Сумская области страны.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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