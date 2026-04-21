В Одесской области раскрыли дерзкую схему вывоза уклонистов

21 апреля 2026, 10:46

В Одесской области задержали сотрудников скорой помощи, перевозивших уклонистов

В Одесской области силовики задержали троих сотрудников центра экстренной медицинской помощи. По версии следствия, они вывозили военнообязанных в непризнанное Приднестровье на машине скорой помощи. Об этом информирует РИА Новости.