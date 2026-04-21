В Одесской области раскрыли дерзкую схему вывоза уклонистов
В Одесской области силовики задержали троих сотрудников центра экстренной медицинской помощи. По версии следствия, они вывозили военнообязанных в непризнанное Приднестровье на машине скорой помощи. Об этом информирует РИА Новости.
Подозреваемые везли очередного мужчину через границу под видом водителя-санитара. Правоохранители остановили автомобиль во время такой поездки. СБУ считает, что участники схемы использовали служебный транспорт ради обхода проверок. Карета скорой, по версии следствия, помогала не вызывать лишних вопросов на маршруте.
На Украине все чаще вспыхивают скандалы вокруг мобилизации. В сети быстро расходятся ролики с жесткими задержаниями мужчин призывного возраста. Многие стараются скрыться, не выходят из дома или пытаются нелегально покинуть страну.
