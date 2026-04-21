В Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры задержали 23 поезда
Федеральная пассажирская компания сообщила о крупном сбое в Ростовской области. После повреждения инфраструктуры на станции «Персиановка» 23 пассажирских поезда идут с опозданием до семи часов. Об этом пишет РИА Новости.
По информации перевозчика, инцидент произошел 20 апреля. Причиной назвали постороннее вмешательство в работу железнодорожного транспорта.
Среди задержанных составов — рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми и Нижнего Новгорода в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск и Владикавказ. Нарушение графика затронуло и обратные маршруты из Анапы, Новороссийска и Кисловодска.
В ФПК уточнили, что поездные бригады помогают пассажирам в пути. На станциях «Ростов» и «Лихая» для 11 составов организовали погрузку питания.
