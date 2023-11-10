В Одесской области раздались взрывы

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Взрывы раздаются в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Думская».
Отмечается, что слышны сирены тревожного режима. По информации официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили сразу в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской. Также сообщалось о взрыве на западе Киева.
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Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Екатерина Коршунова