В Одесской области сообщили о прилёте после удара ВС РФ

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В Одесской области сообщили о прилёте после российского удара. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
При этом не уточняется, что какой именно объект инфраструктуры был поражён.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости назвал цель удара российских войск по порту Южный в Одессе 19 апреля. По его словам, ВС РФ интересовал Одесский припортовой завод. В результате этого обстрела был уничтожен ангар, в котором хранились украинские водные беспилотные аппараты.
Также сообщалось, что украинские войска разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Одесской области.
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Анастасия Чинкова