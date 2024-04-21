ВС РФ разгромили отряд РДК* в Очеретино

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Российские силы уничтожили отряд РДК* в Очеретино, об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Наши военнослужащие ликвидировали отряд предателей из РДК* в Очеретинских садах», — подписал публикацию Соловьёв.
К своему посту журналист прикрепил видеоролик, на котором показаны трупы боевиков. Помимо оружия при них обнаружили документы. Выяснилось, что один из убитых был уроженцем Кемеровской области.
Напомним, боевики РДК* участвовали в деятельности украинских диверсионных групп, которые пытались прорваться через границу в Белгородской области. В состав украинской ДРГ также входили наёмники из Румынии, Германии, США.
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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
Евгения Парфентьева