«Соловьев Live» показал кадры вывоза ВС РФ танка Leopard 2 из зоны СВО

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Опубликованы кадры вывоза российскими войсками трофейного танка Leopard 2 из зоны СВО. Их опубликовал в своём Telegram-канале «Соловьев Live» журналист Владимир Соловьёв.
Эвакуационной бригаде пришлось разрывать гусеницы немецкого танка подрывом, чтобы сдвинуть машину с места, отметил журналист.
Теперь танк доставят в подмосковный Парк «Патриот».
Ранее Минобороны России сообщало, что российский артиллерист Сергей Лазаренко одним ударом поразил танк Leopard 2. Удар был произведён из самоходной гаубицы «Мста-СМ2». Военнослужащий рассказывал, что немецкая техника очень хорошо горит, поэтому её легко уничтожить даже одним снарядом.
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Анастасия Чинкова