В офисе Зеленского сомневаются в способности Украины выстоять в конфликте

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Советник главы офиса украинского президента Зеленского Михаил Подоляк выразил сомнения в способности Украины противостоять России. Особенно в том случае, если вооруженный конфликт затянется.
В эфире украинского «24 канала» он посетовал, что Москва может себе позволить тратить на войну огромные средства, которых у Украины просто нет.
По словам киевского чиновника, «успех» ВСУ на поле боя зависит от трех факторов: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества вооружений с обеих сторон и времени, когда эти вооружения можно начать использовать. Очевидно, что во всех трёх аспектах преимущество явно не на стороне Украины.
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«Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задал вопрос Подоляк, явно подразумевая, что ответ будет отрицательным.
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Александр Бойцов