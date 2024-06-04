В отношении Макаревича* начали доследственную проверку

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
СК РФ начал доследственную проверку в отношении создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его разговора с пранкером. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что проверка проводится на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Сообщается, что начата она была после того, как он поговорил по телефону с пранкером, который представился Зеленским. Макаревич* заявил, что поддерживает украинскую сторону конфликта и плохо относится к СВО. Музыкант рассказал, что очень ждет победы Украины. Он пообещал, что в честь нее даст отдельный концерт в стране. Запись была опубликована в интернете.
В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича* в реестр иноагентов.
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* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
Сообщается, что начата она была после того, как он поговорил по телефону с пранкером, который представился Зеленским. Макаревич* заявил, что поддерживает украинскую сторону конфликта и плохо относится к СВО. Музыкант рассказал, что очень ждет победы Украины. Он пообещал, что в честь нее даст отдельный концерт в стране. Запись была опубликована в интернете.
«Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил он.
В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича* в реестр иноагентов.
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* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
Дарья Осипова