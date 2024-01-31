В петербургском аэропорту Пулково вводился план «Ковёр»

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В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 31 января вводились временные ограничения на взлёт и посадку самолётов. План «Ковёр» действовал с 3:53 до 5:11 по московскому времени.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о сбитом беспилотнике над Колпино, которое, так же, как и Пулково, расположено к югу от города. Дрон был поражён ракетой ЗРК «Триумф» около 4:20 утра, однако сумел долететь до Невского района Северной столицы и упал на территории завода «Невский мазут». Позже губернатор Санкт-Петербурга Алексей Беглов, не упоминая БПЛА, сообщил в своём телеграм-канале об инциденте «на промышленной площадке».
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Александр Бойцов