В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Фото: iStock/aapsky
В подконтрольной Украине части Херсонской области в результате взрыва повредило объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной киевским режимом военной администрации региона Александр Прокудин. О каком объекте речь, где он располагается и что стало причиной взрыва, он уточнять не стал.
Ранее Минобороны сообщало, что в курском приграничье ВС РФ ударили по личному составу и военной технике ВСУ при помощи неуправляемых авиационных ракет. Атаку произвела штурмовая авиация на истребителях Су-25.
Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом. Помимо этого, он отметил, что боевики несут большие потери броне- и автотехники.
Читайте также:
Военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области
Марочко: российские войска выбили ВСУ из-под Кармазиновки за админграницу ЛНР
Армия России разгромила колонну техники ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
Данил Пономарев