В подконтрольном Киеву Николаеве произошла серия взрывов

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В областном центре Николаевской области городе Николаеве, подконтрольном киевскому режиму, произошло несколько взрывов. Сначала стало известно об одном взрыве, затем произошла целая серия.
Позже в своем телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что звуки взрывов, которые слышали местные жители, связаны с работой военных за пределами города. Они осуществляли контролируемый подрыв снарядов. Воздушную тревогу в регионе отменили.
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