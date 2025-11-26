В Подмосковье действует программа для ветеранов СВО «Герои Подмосковья»

26 ноября 2025, 09:48

оригинал Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников боевых действий и их дальнейшее трудоустройство в государственных структурах или коммерческом секторе.





Программа уже показывает высокие результаты: ветераны осваивают новые навыки и получают поддержку в построении карьерной траектории. Об эффективности обучения рассказал один из участников — Алексей Потапенок. По его словам, в рамках курса он приобрёл инструменты аналитической работы, понял распределение ролей в команде и принципы её эффективного функционирования. Эти знания, отметил Потапенок, станут основой для решения рабочих задач.

«Я научился эффективно справляться со стрессом и произвел переоценку личностных ориентиров. В дальнейшем я планирую улучшить свои управленческие навыки. А после завершения программы я намерен реализовать полученные знания уже на муниципальном или региональном уровне», — добавил Потапенок.