В Подмосковье действует программа для ветеранов СВО «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников боевых действий и их дальнейшее трудоустройство в государственных структурах или коммерческом секторе.
Программа уже показывает высокие результаты: ветераны осваивают новые навыки и получают поддержку в построении карьерной траектории. Об эффективности обучения рассказал один из участников — Алексей Потапенок. По его словам, в рамках курса он приобрёл инструменты аналитической работы, понял распределение ролей в команде и принципы её эффективного функционирования. Эти знания, отметил Потапенок, станут основой для решения рабочих задач.
«Я научился эффективно справляться со стрессом и произвел переоценку личностных ориентиров. В дальнейшем я планирую улучшить свои управленческие навыки. А после завершения программы я намерен реализовать полученные знания уже на муниципальном или региональном уровне», — добавил Потапенок.Проект рассчитан на 12 месяцев и помогает ветеранам укрепить лидерские качества, освоить новые компетенции и определить дальнейший профессиональный путь. Участие в программе бесплатное и доступно тем, кто успешно проходит конкурсный отбор.
Для регистрации необходимо подать заявку на официальном сайте, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность обучаться и проходить стажировку в региональных органах власти.