NYT: Путин отвергнет обновленный план США по Украине
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что российский лидер Владимир Путин не согласится с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, измененная версия документа после встречи украинских и американских переговорщиков не устроит Москву. В публикации сказано, что Путин может незамедлительно отвергнуть обновленный мирный план, к которому приложили руки Киев и Европа.
Ранее Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф встретится с президентом России в Москве. Примерно в это же время на Украине намечены переговоры министра армии США Дэна Дрисколла с представителями киевского режима.
