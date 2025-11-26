NYT: Путин отвергнет обновленный план США по Украине

26 ноября 2025, 00:24

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что российский лидер Владимир Путин не согласится с мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.