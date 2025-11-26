Лебедев: ВС России нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, цель — Уральский казарменный комплекс, который использовался для размещения личного состава боевиков ВСУ, а также для хранения боеприпасов, беспилотников и другого оборудования.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
