Достижения.рф

Лебедев: ВС России нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, цель — Уральский казарменный комплекс, который использовался для размещения личного состава боевиков ВСУ, а также для хранения боеприпасов, беспилотников и другого оборудования.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0