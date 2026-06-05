В Подмосковье напомнили о социальных гарантиях для участников контрактной службы
В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах РФ, а также для их близких родственников действует масштабная система социальной поддержки. В общей сложности предусмотрено 75 мер помощи, при этом 32 из них реализуются исключительно на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных пособий, контрактникам доступны дополнительные социальные гарантии. Для иностранных граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы, предусмотрен упрощённый порядок получения гражданства России.
Особое внимание в регионе уделяется ветеранам боевых действий. Они могут воспользоваться бесплатными социальными услугами, а также пройти лечение и восстановление в трёх крупных реабилитационных центрах Подмосковья. Полный перечень действующих льгот размещён на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области и в специальном навигаторе на региональном портале госуслуг.
Меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих. Для них предусмотрена помощь в трудоустройстве, а детям предоставляется бесплатное питание в образовательных учреждениях и право на внеочередное зачисление в детские сады. Кроме того, для членов семей контрактников действуют льготные условия поступления в высшие учебные заведения.
Размер денежного довольствия зависит от занимаемой должности. Так, ежемесячные выплаты для рядового состава начинаются от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены премиальные начисления и другие выплаты за выполнение боевых задач.
Узнать подробную информацию о поступлении на контрактную службу и действующих мерах поддержки можно на специализированном портале контракт.мо, а также по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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