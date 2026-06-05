В Подмосковье напомнили о социальных гарантиях для участников контрактной службы

05 июня 2026, 15:27

оригинал Фото: медисток.рф

В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах РФ, а также для их близких родственников действует масштабная система социальной поддержки. В общей сложности предусмотрено 75 мер помощи, при этом 32 из них реализуются исключительно на региональном уровне.