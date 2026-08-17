Свыше 2000 заявок на поверку счётчиков газа в Подмосковье поступило онлайн

17 августа 2026, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

На подмосковный портал госуслуг с начала года поступило более 2000 заявлений на поверку бытовых приборов учёта газа. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Услуга «Поверка бытовых приборов учёта газа (счётчиков)» доступна на региональном портале в разделе «Жильё» – «Газоснабжение».

«Подать заявление могут собственники индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. После этого заявителю позвонят для согласования выбранной им даты и времени приезда специалиста», – пояснили в ведомстве.