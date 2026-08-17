Свыше 2000 заявок на поверку счётчиков газа в Подмосковье поступило онлайн
На подмосковный портал госуслуг с начала года поступило более 2000 заявлений на поверку бытовых приборов учёта газа. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга «Поверка бытовых приборов учёта газа (счётчиков)» доступна на региональном портале в разделе «Жильё» – «Газоснабжение».
«Подать заявление могут собственники индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. После этого заявителю позвонят для согласования выбранной им даты и времени приезда специалиста», – пояснили в ведомстве.
Акт выполненных работ поступит в личный кабинет. Его нужно подписать простой электронной подписью на месте проведения работ у специалиста или онлайн с помощью госключа.
Помимо этого, подать заявление на поверку бытовых приборов учёта газа можно онлайн в мобильном приложении «Добродел».