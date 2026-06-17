В Подмосковье принимают заявки на программу профподготовки операторов БПЛА

17 июня 2026, 12:29

оригинал Фото: iStock/Diy13

В Московской области продолжается приём заявок на программу профессиональной подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа. Обучение проводит Центр специальной подготовки «Витязь».