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В Подмосковье принимают заявки на программу профподготовки операторов БПЛА

оригинал Фото: iStock/Diy13

В Московской области продолжается приём заявок на программу профессиональной подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа. Обучение проводит Центр специальной подготовки «Витязь».



К участию приглашаются граждане России старше 16 лет, имеющие полное общее образование. Очный курс рассчитан на 126 часов и включает теоретическую и практическую подготовку по управлению беспилотниками с максимальной взлётной массой до 30 килограммов.

Слушатели изучают воздушное законодательство, основы навигации, аэродинамики и метеорологии, правила использования воздушного пространства, а также получают навыки дистанционного пилотирования, предполётной подготовки и обслуживания БПЛА. Отдельное внимание уделяется безопасности полётов и действиям в нештатных ситуациях.

После успешной аттестации выпускникам присваивается квалификация оператора беспилотных авиационных систем и выдаётся официальное свидетельство о профессии. По окончании обучения они также смогут заключить контракт на службу в зоне СВО с предоставлением полного государственного обеспечения и социальных гарантий.

Узнать подробности ​можно на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».

Анастасия Чинкова

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