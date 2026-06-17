Названы регионы, над которыми ночью сбивали беспилотники ВСУ
Система ПВО перехватила 157 вражеских БПЛА самолетного типа над Россией в ночь с 16 на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, массированная атака отражалась период с 20:00 вторника до 07:00 среды. Цели в небе сбивали в 15 регионах страны, а также над акваторией Черного моря. Речь идет об Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Тульской и Тверской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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