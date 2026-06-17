Названы регионы, над которыми ночью сбивали беспилотники ВСУ

17 июня 2026, 09:12

ПВО России сбила 157 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО перехватила 157 вражеских БПЛА самолетного типа над Россией в ночь с 16 на 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.