МВД предупредило родных участников СВО о мошенниках, представляющихся военкорами

17 июня 2026, 09:48

Фото: iStock/NanoStockk

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о мошенниках, которые выходят на связь с родственниками участников СВО и представляются военными корреспондентами. Об этом сообщает МВД России.