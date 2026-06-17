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МВД предупредило родных участников СВО о мошенниках, представляющихся военкорами

Фото: iStock/NanoStockk

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о мошенниках, которые выходят на связь с родственниками участников СВО и представляются военными корреспондентами. Об этом сообщает МВД России.



По данным ведомства, злоумышленники говорят о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем. После этого они предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или в поиске дополнительной информации.

В МВД отметили, что расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и стремлении семьи узнать о судьбе близкого человека. Ведомство призвало сохранять бдительность и перепроверять такие сообщения через официальные каналы связи профильных организаций и ведомств.

Дарья Осипова

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